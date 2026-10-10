Appartamenti turistici occupati, Fratelli d’Italia presenta un emendamento dal decreto sicurezza

Fratelli d’Italia presenterà al Senato un emendamento al Decreto Sicurezza per rafforzare le tutele dei proprietari di immobili destinati agli affitti turistici. La vicenda di Marco Rebecchi, proprietario di un immobile a Vezzano Ligure che, secondo quanto denunciato, non è riuscito a rientrare in possesso della propria abitazione dopo la fine del soggiorno di un ospite, riporta l’attenzione sulle difficoltà che possono incontrare i proprietari di alloggi destinati alle locazioni turistiche.

Fratelli d’Italia si è interessata al caso già durante l’estate, quando Rebecchi ha avuto occasione di sottoporre la propria vicenda a esponenti nazionali del partito durante la Festa di FdI alla Spezia. Da quell’ascolto è nata l’iniziativa parlamentare promossa dall’onorevole Maria Grazia Frijia e portata avanti al Senato dal senatore Gianni Berrino, che presenterà appena possibile un emendamento al Decreto Sicurezza per introdurre una tutela specifica per chi, terminato il soggiorno turistico, si rifiuta senza giustificato motivo di lasciare l’immobile.

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