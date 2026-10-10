Assemblea ordinaria per l’Anmig spezzina: “Obiettivo è dare nuovo impulso alla sezione, valorizzare il patrimonio di testimonianze e costruire collaborazioni”

Si è svolta questa mattina, presso la sede di Via Sapri 29, l’assemblea ordinaria annuale dell’Associazione nazionale fra Mutilati ed Invalidi di Guerra (Anmig) della Spezia, presieduta dal presidente sezionale Giampaolo Pascotto. “Un’occasione di confronto sulle attività associative e sul ruolo della memoria storica nella società contemporanea”, sottolineano dall’associazione in una nota. Dopo gli adempimenti assembleari, tra cui la relazione morale e finanziaria e la discussione sulle attività della sezione, particolare attenzione è stata dedicata al coinvolgimento delle nuove generazioni e alla valorizzazione delle testimonianze di chi ha vissuto i conflitti e le loro conseguenze.

“Il presidente della sezione spezzina, Giampaolo Pascotto, ha espresso la volontà di rilanciare l’attività dell’Anmig sul territorio, rafforzandone la presenza nella vita cittadina e aprendo nuove occasioni di partecipazione, soprattutto per i giovani – si legge ancora nella nota -. L’obiettivo è dare nuovo impulso alla sezione, valorizzare il patrimonio di testimonianze custodito dall’associazione e costruire collaborazioni con istituzioni, scuole e realtà associative, perché la memoria possa continuare a essere conosciuta e condivisa. Significativo l’intervento della vicesindaca Maria Grazia Frijia, che ha evidenziato come, nell’attuale momento storico, ricordare i sacrifici e le vite perdute sia ancora più importante per aiutare soprattutto i giovani a comprendere la storia. Ha richiamato inoltre il valore del volontariato e il contributo delle associazioni alla vita della comunità. La vicesindaca ha espresso la disponibilità dell’amministrazione comunale a collaborare con l’Anmig per promuovere convegni e iniziative pubbliche, nonché per valutare proposte di intitolazione attraverso la toponomastica, invitando l’associazione a presentare richieste dedicate a figure della storia cittadina meritevoli di essere ricordate. Nel corso dell’incontro sono inoltre stati richiamati anche il progetto ‘Pietre della Memoria’ e il concorso ‘Esploratori della Memoria’, opportunità per avvicinare gli studenti alla ricerca storica e alla conoscenza delle testimonianze presenti sul territorio”.

All’assemblea hanno partecipato il presidente regionale Anmig Agostino Pendola, Marco Massardo in rappresentanza della sezione di Genova, Ennio Chiappini, presidente della sezione di Aulla, e Bruno Cinquini, tesoriere della stessa sezione. Presenti inoltre Giuliana Pioli, impegnata nelle attività di segreteria ed economia, e Mariateresa Bertonati, componente del Consiglio e presidente del Collegio dei sindaci revisori.

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