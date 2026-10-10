Borghetto, inaugurata la nuova pavimentazione del centro storico: “Rinascita del cuore del borgo dopo le ferite dell’alluvione”

Cerimonia ufficiale di inaugurazione della nuova pavimentazione del centro storico stamani a Borghetto Vara. “Un momento di grande valore simbolico e comunitario, che segna la rinascita del cuore del borgo dopo oltre 15 anni di attesa e, in particolar modo, dalle gravi ferite dell’alluvione del 2011”, sottolineano in una nota dall’amministrazione comunale borghettina. ​Il rifacimento ha riguardato circa 350 metri quadrati di superficie, a partire dall’intersezione con la strada provinciale, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la funzionalità del percorso sia per il traffico veicolare sia per quello pedonale, recuperando al contempo le caratteristiche originarie del contesto urbano. L’opera è stata finanziata per 150mila euro attraverso i contributi previsti nell’ambito del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (Sodmit), a cui si aggiungono 50mila euro di risorse proprie del Comune borghettino.

“Questo intervento era fortemente atteso dall’intera cittadinanza fin dal post alluvione del 2011. Nessuna amministrazione prima d’ora era riuscita in questo grande intento, a lungo auspicato e nel cuore di tutta la popolazione: noi ce l’abbiamo fatta. Desidero ringraziare di cuore Regione Liguria per il supporto determinante, il direttore dei lavori Massimo Lupi e le ditte Pasquali/Bonfiglio/Medone che hanno eseguito a regola d’arte la posa della pavimentazione, e tutte le autorità presenti”, ha detto il sindaco di Borghetto, Stefano Coduri, intervenendo alla cerimonia, alla quale ha preso parte anche l’assessore regionale a Infrastrutture e Protezione Civile Giacomo Giampedrone. Coduri ha altresì rivolto un ringraziamento speciale al sindaco di Beverino, Marco Cosini, presente all’evento in quanto direttamente interessato dall’impiego dell’arenaria/Pietra di Memola, materiale nobile e identitario del territorio utilizzato come elemento principale della nuova pavimentazione. “Il 25 ottobre saranno 15 anni dalla terribile alluvione del 2011. In questi anni abbiamo lavorato senza mai fermarci per garantire a Borghetto e a questa parte della vallata del Vara un aumento considerevole della sicurezza di tutti i cittadini – ha detto Giampedrone -. Non meno importante, però, deve essere l’attenzione ai borghi storici, alle strade e, quindi, alla volontà della amministrazione di Borghetto di poter vedere finanziato l’intervento che ha raggiunto una prima fase di lavorazioni molto importanti nella sua completezza. Sono certo che lavorando insieme Regione Liguria farà come sempre ha fatto, la propria parte già a partire dai prossimi mesi con i fondi dedicati alle infrastrutture del 2027”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com