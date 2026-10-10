Braglia onesto: “Lo Spezia gioca bene e io non posso mettere tutto in ordine in due secondi”

“Non so se il primo gol ha le colpe del portiere, lo rivedremo, ma il secondo lo abbiamo regalato noi. Sono cose che determinano una partita ed è un peccato perché è vero che siamo andati sotto di due gol ma in campo ci sia stati. Mi aspettavo di più da qualche ragazzo che nel ribaltare l’azione poteva fare meglio. Non so se hanno inciso i gol subiti, ma in alcuni frangenti alcuni mi sono sembrati rassegnati. Ed è l’unica cosa che mi dà fastidio”. Analizza così la sconfitta del suo Gubbio, Piero Braglia, nella prima partita da allenatore degli umbri dal suo ritorno in panchina: “Abbiamo lavorato quattro giorni, cercando di mettere i giocatori in campo secondo le loro caratteristiche. Gli automatismi non c’erano, mentre nello Spezia si vede che ci sono due mesi di lavoro. L’allenatore è bravo e ha avuto tempo di lavorare, noi per giocare come vorremmo abbiamo bisogno di avere tutti a disposizione e soprattutto dobbiamo lavorare perché il campionato è estremamente difficile. Lo Spezia gioca a calcio con automatismi importanti, va riconosciuto, e noi siamo stati troppo passivi con alcuni giocatori che non hanno fatto quello che mi aveva dimostrato nei primi giorni di allenamento. In ogni caso non posso arrivare e risolvere tutto in due secondi”.

Tanti complimenti anche per Turati, suo ex calciatore: “Marco Turati è stato un mio giocatore a Chieti, quando giocavamo sempre 3-4-3. Poi è stato con Italiano e gioca come fa lui, ha le idee chiare e fa bene le cose. Gli ho fatto i complimenti personalmente, è un ragazzo a cui auguro il meglio”.

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