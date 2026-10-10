Camogli: Madonna dei “gotti”, benedizione e festa nel carruggio

E’ un piccolo carruggio via Tommaso Racca a Camogli, vicino al porto, dove un tempo avevano sede diverse osterie nelle quali erano usi recarsi i pescatori per bere un gotto e prima di salpare rivolgere uno sguardo ad una piccola edicola con l’effige di Nostra Signora delle Grazie nella speranza di una pesca fruttuosa. Ed è per questo che col tempo venne indicata come la “Madonna dei gotti”, alla quale si dedicò una festa. Tradizione che anche quest’anno è stata rinnovata e si è aperta ufficialmente con la benedizione di don Danilo Dellepiane, arciprete della basilica di Santa Maria Assunta, in un clima molto partecipato ma anche intimo.

Il benvenuto è stato dato da Andrea Esitini, presidente dell’Associazione Culturale “San Fortunato” che da dodici anni la organizza: “Per noi è un clima particolare, vuole essere una festa semplice, di paese, per stare insieme. Ed anche se è fuori stagione sono moltissime le persone che vengono a Camogli apposta. Auguriamo buona festa a tutti ringraziando i volontari che danno una mano”.

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