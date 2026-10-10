Cub Trasporti dopo l’assemblea sul Tpl: “Stato di mobilitazione permanente e fronte comune tra sindacato, associazioni e utenza”

La sala Avis del Favaro ha ospitato ieri l’assemblea pubblica “Quale futuro per Atc e i suoi servizi?”, promossa dall’organizzazione sindacale Cub Trasporti. “E’ la prima volta che viene intrapresa come attività sindacale un’iniziativa simile, dedicata al futuro del Trasporto pubblico locale nella nostra provincia, con il chiaro intento di richiamare alla partecipazione attiva e unita di lavoratori, utenti e cittadini – si legge in una nota diramata dal coordinamento provinciale di Cub Trasporti -. L’incontro ha registrato l’adesione di diverse realtà del territorio: la rappresentanza degli studenti di Osa, che ha sottolineato l’impatto fondamentale di un Tpl efficiente sul diritto allo studio; le associazioni Riconvertiamo Seafuture e RestiamoUmani, che hanno posto l’accento sulla priorità di destinare le risorse pubbliche al welfare e ai servizi essenziali per i cittadini anziché alle spese belliche; diverse realtà politiche, che hanno espresso una netta contrarietà verso le scelte gestionali degli ultimi anni, individuate come causa primaria dell’attuale degrado del trasporto pubblico spezzino. Nel corso del dibattito sono emerse con forza le criticità che penalizzano quotidianamente il servizio: soppressioni continue di corse, turni di lavoro insostenibili per il personale, un parco mezzi obsoleto e la frammentazione dovuta all’uso sistematico dei subappalti. Ribadiamo che il Trasporto pubblico locale è un diritto fondamentale da tutelare e non un costo da tagliare”.

“Dall’assemblea sono scaturite cinque rivendicazioni prioritarie che richiedono risposte immediate da parte degli enti locali – proseguono dal coordinamento provinciale Cub Trasporti -: 1. Rinnovo del contratto aziendale: chiediamo l’aggiornamento di un contratto fermo al 1997, ormai inadeguato alle esigenze economiche attuali e alla tutela della qualità della vita dei lavoratori. 2. Piano straordinario di assunzioni: garanzia di condizioni contrattuali adeguate e sicurezza operativa per arrestare la fuga di autisti e personale tecnico. 3. Stop alle esternalizzazioni: reintegro e internalizzazione dei servizi dati in subappalto, settore che oggi versa nelle criticità più gravi. 4. Rinnovo della flotta e revisione dei tempi: investimenti urgenti su nuovi mezzi efficienti e riprogrammazione immediata dei tempi di percorrenza. 5. Tutela dell’utenza e del territorio: mantenimento dei collegamenti capillari nelle aree periferiche e interne, unito a tariffe eque e sostenibili”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com