“Di donna in donna”, le stoffe dimenticate in cassetti e armadi diventano borse per celebrare i 50 anni dello Zonta Club Alassio-Albenga

Albenga. Erano stoffe abbandonate in cassetti e armadi. Oggi sono borse per celebrare cinquant’anni dello Zonta Club Alassio-Albenga. E anche qualcosa di più. Un progetto di inclusione e promozione della salvaguardia ambientale.

È stato presentato questa mattina il progetto “Di donna in donna”, dallo Zonta Club Alassio-Albenga nell’ambito dei percorsi di integrazione scolastica di E.L.Fo e in collaborazione con il Gruppo di Cucito formato da signore Andoresi che si riuniscono settimanalmente nei locali messi a disposizione dal comune.

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