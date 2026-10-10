Genoa, De Rossi dopo la vittoria con la Fiorentina: “Ringrazio la società per la pazienza, la fiducia e il tatto”

Genova. De Rossi fa capire in sala stampa le emozioni personali e di gruppo dopo l’agognata prima vittoria in campionato. Un avvio complicato nonostante il mister sottolinei che “abbiamo lavorato nella stessa maniera dall’inizio del ritiro, io, staff, giocatori. Oggi abbiamo fatto un primo tempo eccezionale, poi magari ti gira diversamente, ma bisogna mantenere lucidità e pazienza, termine un po’ abusato. Ma se pensi che un giocatore è bravo, un allenatore è bravo, un preparatore è bravo, poi arrivano i risultati. Ringrazio la società per la pazienza, per la fiducia e anche per il tatto. Sono cinque partite su un’idea di farne 38 insieme. Sono tanto contento per me, per il mio staff, per Andrès. Il calcio è così, bisogna mantenere un po’ di lucidità”.

Emotivamente De Rossi aspettava questo momento: “Questo è un lavoro che ti strattona. Sto al settimo cielo. Dopo Parma ero uno straccio. Ma le emozioni sono tante, quelle che viviamo negli avvicinamenti ai 90 minuti con chi ti manda un messaggio con una frase, chi viene in ritiro anche se non è convocato. Dopo il Sudtirol abbiamo festeggiato, ma mancava questo ed è arrivato in maniera bella dopo un primo tempo travolgente, speravo nel terzo gol perché ho detto ai ragazzi che questi dovevamo ammazzarli. Penso che questo schieramento lo riutilizzeremo, anche se giocare con la Fiorentina non è come giocare contro la Roma, non dobbiamo snaturarci, dobbiamo adattarci. Esterni alti alla Mastantuono ne abbiamo un po’ pochi.

» leggi tutto su www.genova24.it