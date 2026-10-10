Gli Onykxia e il loro primo album: “Averno: The Circus of Lost Souls”. Nella band anche il cellese Vince Demuru

Celle Ligure. “Insieme ai miei amici e dopo anni di musica, abbiamo finalmente inciso un disco che dal 16 ottobre sarà su tutte le piattaforme mondiali e nei negozi. Si realizza un sogno”. È entusiasta Vince Demuru, genovese di nascita e cellese d’adozione da qualche anno. Passione per il rock e anche per le macchine, la sua. Bravo, come tutti gli altri componenti degli Onykxia. Eccoli: Madhura Carlevaro, Alby Laiolo, Roby Agostino, Paolo Baglini ed Elisa Traverso. Lavoro, idee, prove. Così a giorni uscirà Il Circo delle Anime. “Averno: The Circus of Lost Souls”.

Gli Onykxia prendono vita negli ultimi mesi del 2025 da un’esigenza condivisa “spezzare la routine di una scena live locale ormai satura e stanca, fatta di soliti palchi e sonorità prive di osare. La risposta a questa stagnazione – spiegano – è stata la creazione di un progetto ambizioso, libero da schemi e pronto a riportare al centro della scena la grande musica concettuale.

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