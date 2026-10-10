I 120 anni dello Spezia hanno il proprio show: spettacolo al Picco con musica e 12 leggende aquilotte

Una mezz’oretta di spettacolo, a celebrare i 120 anni dello Spezia Calcio. In una settimana ricca di eventi, il pre partita della sfida al Gubbio si trasforma in una festa per il compleanno del club, festeggiato con performance musicali e l’ingresso tra le ovazioni del Picco di dodici leggende aquilotte. Marco Gorzegno, Sergio Ferretti, Andrea Stabile, Antonino Ragusa, Alan Carlet, Hugo Daniel Rubini, Gian Paolo Bonanni, Felice Evacuo, Alberto Boggio, Nunzio Lazzaro, Corrado Colombo e Andrea Telesio, tutti in campo e protagonisti della costruzione dell’installazione con i “120” delle celebrazioni. Pioggia di applauso culminati nel calcio di rigore, battuto e segnato da Andrea Telesio proprio sotto la Curva Ferrovia.

Subito dopo spazio allo spettacolo musicale, con le performance della band Malvax, e i rapper spezzini Millelire e Braska, prima dell’ingresso della guest star della serata, lo spezzino Simi Bianchi, con cui i cantanti hanno intonato sotto la Curva Ferrovia l’iconica ‘O Bela Spesa’, tra gli applausi e i cori di tutto lo stadio. Subito dopo sono scesi in campo i portieri dello Spezia per l’inizio del riscaldamento, riportando il focus sul main event della notte: la sfida contro il Gubbio.

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