Il dubbio Cancellieri-Mateju in uno Spezia che non tocca il resto per la sfida dei 120 anni

Una serata di festa, che dovrà essere certificata da un’altra vittoria. Lo Spezia torna in campo al Picco dopo due trasferte di fila, sugli ostici campi di Pescara e Reggiana che hanno portato in dote sei punti. Primi in classifica, i ragazzi di mister Turati si trovano di fronte il Gubbio, fresco di cambio in panchina con l’ex Mimmo Di Carlo sostituito dall’esperto Piero Braglia. Fischio d’inizio alle ore 20.30, con un pre-show in programma dalle 19 per celebrare i 120 anni del club che ricorrono proprio nella giornata di oggi.

Turati non cambia se non forzatamente, vista l’espulsione di Capolupo con la Reggiana che lo costringerà ad un turno di stop. Al suo posto è aperto il ballottaggio tra Mateju, adattato a sinistra, o Cancellieri, che questa settimana si è allenato con il gruppo dopo un periodo di stop di quasi tre settimane. A completare il reparto Sganzerla e Sapola, con Oyono di rientro dall’inizio sulla corsia di destra. A centrocampo intoccabili Bright e Capomaggio, così come il trio dietro la punta Mazzocchi: Limonelli libero di agire, poi Cazzadori e Cardinali. A gara in corso Di Serio, Jimenez, ma anche Zilli.

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