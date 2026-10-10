Il figliol prodigo Mateju: “Ho sofferto tanto dopo l’anno scorso e adesso sono felice”

“Dopo la scorsa stagione è stato tutto molto difficile perché siamo retrocessi. Sono cambiate tante cose ma la mia idea era rimanere allo Spezia, tanto che ho rifiutato alcune offerte e a fine mercato ho trovato un accordo con il direttore e sono contento di essere rimasto qui. Sono contento per l’applauso dei tifosi, specie dopo che l’anno scorso è andato tutto male. Ho sofferto tantissimo, ora sono felicissimo di essere rimasto qui e soprattutto perché vinciamo e la gente è contenta. Era tanto tempo che aspettavo questo momento”. Ha il sorriso, Ales Mateju, autore di una grande partita nella vittoria dello Spezia contro il Gubbio. Tornato nel progetto dopo un’estate complessa, il difensore si sta adattando alla grande al calcio di Turati: “Abbiamo fatto una grande prestazione, soprattutto prendendo tre punti che sono quello che conta di più. Ma sappiamo che la strada è ancora lunga, dobbiamo stare con la testa giusta e positivi. Ogni partita è più difficile perché tutte le squadre sanno che contro di noi possono dare di più. Con il Ravenna sarà difficile. Il mister vuole che ci muoviamo tanto, mi ritrovo a centrocampo perché lo chiede lui ed è il calcio che vogliamo giocare. Sono sempre disponibile”.

Difficile però spiegare cosa sia successo lo scorso anno e le differenze con quello attuale: “Si è cambiato il gruppo e con esso tantissime cose, anche il mister. Abbiamo un gioco diverso e abbiamo messo dentro tanti ragazzi giovani che hanno voglia di lavorare e sono molto contento di loro per come vogliono migliorarsi”.

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