“La ricchezza nasce dall’acqua”, partecipazione alla passeggiata urbanistica a Struppa e Molassana

Genova. Un antico crocevia di strade che collegavano Genova e la riviera ligure all’entroterra, bagnato da un reticolo di torrenti, su tutti Bisagno e Geirato che, fertilizzando il terreno, forgiarono un ecosistema agricolo talmente produttivo da riuscire a sfamare da sola, si racconta, un’intera città, tra le più ricche e potenti del Mediterraneo.

La passeggiata urbanistica di questa mattina tra Molassana e Struppa, organizzata dal Comune di Genova e in particolare dall’assessorato all’Urbanistica, è stata non solo l’occasione per tracciare i perimetri dei centri storici della Media Val Bisagno, nota un tempo come “L’orto di Genova”, ma un vero e proprio viaggio nel tempo alla ricerca delle tracce, spesso ancora ben visibili, del ricco e variegato patrimonio storico e architettonico di due dei 19 ex Comuni autonomi che, nel 1926, furono aggregati nella “Grande Genova”.

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