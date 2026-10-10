Le pagelle: Mateju vive una nuova giovinezza. Muro Sganzerla e Mazzocchi elegante nello Spezia che prosegue la festa

Micai 6 – Oggi è uno spettatore non pagante che si gode la partita dei 120 anni. Solo un intervento su un cross, poi il lusso di osservare da posizione privilegiata la partita dei compagni.

Mateju 7 – Tra i migliori in campo dello Spezia. Difensivamente gestisce la partita quasi senza sudare, aggiungendo quell’esperienza che è un fattore che ha ulteriormente migliorato la squadra. Poi si è riscoperto mezzala nelle ultime settimane: splendido il recupero e il cross pennellato per il gol di Mazzocchi.

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