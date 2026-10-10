Miasmi, raffica di segnalazioni dalla Val Bisagno al centro: vigili del fuoco mobilitati

Genova. “Stiamo cercando di inseguire questa nube di puzza ma non riusciamo a venirne a capo, per adesso”. Allargano le braccia i vigili del fuoco di Genova che nel pomeriggio in oggi, sabato 10 ottobre, sono in azione con due squadre per seguire le segnalazioni da parte di moltissimi cittadini.

Da Castelletto a San Martino, da Marassi ad Albaro, sono molte le persone che si stanno rivolgendo al 112 per lamentarsi di forti miasmi. Un odore, riportano alcuni lettori, simile a uova marce, ma anche gas e idrocarburi.

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