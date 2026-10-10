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Ncc abusivo con targa bulgara, Confartigianato: “Controlli fondamentali per tutelare le ditte in regola”

Ncc abusivo con targa bulgara, Confartigianato: “Controlli fondamentali per tutelare le ditte in regola”

Turisti al terminal crociere

Confartigianato NCC esprime il proprio apprezzamento per l’attività di controllo svolta dalla Polizia Municipale, che ha portato all’individuazione di un servizio di trasporto abusivo di passeggeri a bordo di un minivan con targa bulgara, utilizzato per accompagnare sei crocieristi.

“Ci complimentiamo con il comandante Bertoneri e i suoi agenti per l’attività di controllo e accertamento svolta – dichiarano Ivano Cappelli, presidente di Confartigianato NCC e Nicola Carozza, responsabile sindacale della categoria – interventi come questo sono fondamentali per contrastare una piaga che danneggia il settore del noleggio con conducente e penalizza tutti quegli operatori che lavorano quotidianamente nel rispetto delle regole, delle autorizzazioni e degli obblighi professionali”.

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