COMMENTA
CONDIVIDI
Sport

Promozione, il Don Bosco fa visita alla capolista Ca de Rissi

Promozione, il Don Bosco fa visita alla capolista Ca de Rissi

Don Bosco

Il Don Bosco Spezia deve far “visita” niente meno che alla capolista, il Ca de Rissi, in occasione della quarta giornata del Girone B del campionato di Promozione ligure. Sarà anche una neopromossa dalla Prima Categoria, la capoclassifica, ma intanto è prima con 3 vittorie su altrettante gare.
Spende intanto una botta di incoraggiamento per rossoneri il fresco “ex” salesiano Leonardo Bellucci, sino a tempi recenti match-analyst presso la 1.a squadra oratoriana: “Ad ogni modo – dice Bellucci – è stato capace di ottima partenza anche il Don Bosco, in grado di battere Follo e Bogliasco e sconfitto solo in casa di un’Anpi Casassa niente male. Penso che gli spezzini, ora come ora forti di qualità ed entusiasmo, possano aspirare a mettere un po’ il bastone fra le gambe a questi avversari di turno”.
Non sarà più dei loro… ma capitan Campagni e compagni di sicuro sperano che Bellucci abbia ragione. Per la cronaca, si gioca alla Sciorba genovese, domenica 11/10, ore 15, con arbitro Tameo di Albenga.

The post Il dubbio Cancellieri-Mateju in uno Spezia che non tocca il resto per la sfida dei 120 anni appeared first on Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com