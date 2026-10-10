Reati su minori, nel 2025 in Liguria 185 casi

Nei giorni scorsi la Fondazione Terre des Hommes ha reso noti i dati, elaborati dal Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale Polizia Criminali, relativi ai reati a danno di minori. Dati pubblicati all’interno del Dossier indifesa “La condizione delle bambine e delle ragazze nel mondo” 2026, presentato presso la sede sede Anci – Associazione nazionale Comuni italiani, in vista della Giornata internazionale delle bambine (11 ottobre). Nel corso della presentazione è stata inoltre anticipata la firma di un protocollo di intesa tra Anci e Fondazione Terre des Hommes Italia, finalizzato a rafforzare il ruolo dei Comuni nella promozione dei diritti, nella prevenzione della violenza e nella protezione di bambine, bambini e adolescenti. “I reati commessi a danno di minori in Italia nel 2025 segnano un nuovo record: 7.272 vittime – si legge in una nota -. Se la crescita rispetto all’anno precedente è contenuta – 68 vittime in più, circa l’1% – al contrario la tendenza negli ultimi 10 anni è in netta crescita, con un aumento del 43% dal 2015. In termini assoluti si tratta di 2.192 vittime in più”.

Contestualmente sono stati anche riferiti i dati relativi al territorio regionale ligure: “Sono stati 185 i minori vittime di reato in Liguria nel 2025, con un’incidenza dello 0,10% sulla popolazione minorile regionale – si legge nella nota -. Il dato segna un calo dell’8% rispetto all’anno precedente, in controtendenza rispetto al lieve aumento registrato sul piano nazionale (+1%). La prevalenza femminile delle vittime è più marcata in Liguria, rispetto al livello nazionale: in regione il 67% sono femmine. La percentuale sale all’81,1% se si guardano le vittime dei crimini sessuali, che hanno coinvolto complessivamente, tra maschi e femmine, 90 vittime, pari al 48,6% del totale di tutti i reati. La fattispecie di reato a danno di minore più diffusa resta quella dei maltrattamenti in famiglia: in Liguria si contano 51 vittime, il 27,6% del totale”.

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