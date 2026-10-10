COMMENTA
CONDIVIDI
Cronaca

Reati su minori, nel 2025 in Liguria 185 casi

Reati su minori, nel 2025 in Liguria 185 casi

Auto polizia stradale

Nei giorni scorsi la Fondazione Terre des Hommes ha reso noti i dati, elaborati dal Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale Polizia Criminali, relativi ai reati a danno di minori. Dati pubblicati all’interno del Dossier indifesa “La condizione delle bambine e delle ragazze nel mondo” 2026, presentato presso la sede sede Anci – Associazione nazionale Comuni italiani, in vista della Giornata internazionale delle bambine (11 ottobre). Nel corso della presentazione è stata inoltre anticipata la firma di un protocollo di intesa tra Anci e Fondazione Terre des Hommes Italia, finalizzato a rafforzare il ruolo dei Comuni nella promozione dei diritti, nella prevenzione della violenza e nella protezione di bambine, bambini e adolescenti. “I reati commessi a danno di minori in Italia nel 2025 segnano un nuovo record: 7.272 vittime – si legge in una nota -. Se la crescita rispetto all’anno precedente è contenuta – 68 vittime in più, circa l’1% – al contrario la tendenza negli ultimi 10 anni è in netta crescita, con un aumento del 43% dal 2015. In termini assoluti si tratta di 2.192 vittime in più”.
Contestualmente sono stati anche riferiti i dati relativi al territorio regionale ligure: “Sono stati 185 i minori vittime di reato in Liguria nel 2025, con un’incidenza dello 0,10% sulla popolazione minorile regionale – si legge nella nota -. Il dato segna un calo dell’8% rispetto all’anno precedente, in controtendenza rispetto al lieve aumento registrato sul piano nazionale (+1%). La prevalenza femminile delle vittime è più marcata in Liguria, rispetto al livello nazionale: in regione il 67% sono femmine. La percentuale sale all’81,1% se si guardano le vittime dei crimini sessuali, che hanno coinvolto complessivamente, tra maschi e femmine, 90 vittime, pari al 48,6% del totale di tutti i reati. La fattispecie di reato a danno di minore più diffusa resta quella dei maltrattamenti in famiglia: in Liguria si contano 51 vittime, il 27,6% del totale”.

The post Reati su minori, nel 2025 in Liguria 185 casi appeared first on Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com