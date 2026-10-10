San Lazzaro e Arcola Garibaldina si danno appuntamento al “Cristoni”

Concentrazione, intensità, occasioni da rete e tutto ciò per buona parte della gara. E’ ciò che secondo Daniele De Martino, tecnico dell’Arcola Garibaldina, fa l’atteggiamento di una squadra, nonché quello che lui ricorda nei dettagli e ha immagazzinato della partita vinta per 5-1 al “Piero Bibolini” con l’Iron Fox Amegliese. Mister De Martino è così, le quattro reti di scarto non sono assolutamente la cosa più importante, fondamentale è piuttosto tutto il lavoro che c’è dietro e quanto questo produce sul campo. “Sono soddisfatto – dice De Martino – ma ciò non toglie che ci sono ancora situazioni che possiamo e dobbiamo migliorare; per cui sotto con la prossima partita”: che è quella in casa del San Lazzaro Lunense, al “Cristoni” di S. Lazzaro, domenica 11/10 (ore 10.30), valevole per la 3.a giornata del campionato di Prima categoria ligure/Girone D.

Da parte sua trainer Alberto Fregoso, alla guida tecnica del San Lazzaro, vorrebbe una squadra sempre come quella della partita appena persa a Castelnuovo Magra di fronte alla Sarzanese. “Sotto di tre reti alla fine del primo tempo – spiega – nel secondo abbiamo sfiorato il pareggio con quella doppietta di Da Pozzo, sennonché in extremis abbiamo buscato il 4-2, del resto siamo una squadra estremamente giovane e certe cose ci stanno”.

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