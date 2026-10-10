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Seconda categoria al via, la Bolanese ospita la seconda squadra del San Lazzaro Lunense

Seconda categoria al via, la Bolanese ospita la seconda squadra del San Lazzaro Lunense

Bolanese

La Bolanese si affaccia al campionato di Seconda categoria ligure, che alla 1.a giornata le manda in visita al “Maresciallo Scelto Luigi Bertolotti” la seconda e molto giovane squadra del San Lazzaro Lunense, in buona tenuta morale dopo la qualificazione seppur un po’ sofferta alla seconda fase della Coppa Liguria. Per la cronaca squadre in campo a Bolano domenica 11 ottobre con calcio d’inizio alle ore 15, arbitra Gelo.
Queste le altre partite in programma nel turno inaugurale nella medesima giornata domenicale: Madonnetta-Castelnovese alle ore 15, Monterosso-Olimpia Piana Battolla alle 15, Romito Magra-Forza alle 10.30 e Vezzano-Ceula alle 10.30; più Mamas Migliarinese-Albianese in anticipo, sabato 10, ore 18.

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