Staffetta nel ricordo di don Santini e Gabriele Mastorci: chilometri, sensibilizzazione e donazione al Gaslini

Sabato 3 ottobre si è svolta la manifestazione a staffetta “In ricordo di don Andrea Santini”, organizzata dalla società podistica Asd Pro Avis Castelnuovo Magra, in collaborazione con le associazioni Avis Ortonovo e Castelnuovo Magra ed altre associazioni provinciali/regionali Avis (Sarzana, La Spezia, Santa Margherita Ligure, Genova e Liguria).

La staffetta è stata dedicata, oltre che alla memoria dell’ex parroco di Castelnuovo Magra nel primo anniversario della sua scomparsa, anche a quella Gabriele Mastorci, ragazzo colpito da Sla in tenera età. Obiettivi una raccolta benefica a favore dell’ospedale Gaslini di Genova e la sensibilizzazione verso le malattie neurologiche.

Alle 7.00 i primi partecipanti si sono ritrovati davanti alla chiesa Sacro Cuore di Gesù, a Molicciara, e verso le 7.30 sono partiti di corsa con al seguito i pulmini dell’Avis e un gruppo di ciclisti, diretti verso Sarzana, dove c’è stato il primo cambio, in piazza Matteotti, davanti al Comune e al gazebo dell’Avis. Il nuovo gruppo è partito in direzione della Spezia, sede di un’altra sosta, a Migliarina, e di un secondo cambio: a raccogliere il testimone i ciclisti che erano già al seguito del gruppo, che hanno pedalato fino a Santa Margherita Ligure. Qui ci sono stati l’ultima sosta, presso la sede dell’Avis locale, e l’ultimo cambio: spazio nuovamente ai podisti, che hanno fatto rotta verso il Gaslini, dove si è tenuta la cerimonia di consegna del ricavato della raccolta di materiale vario e fondi (oltre 21mila euro donati in sette anni), effettuata dalla Pro Avis.

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