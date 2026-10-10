Superata quota novemila per la partita dei 120 anni, cancelli aperti dalle 18 e coreografia degli ultras

Lo stadio Picco supera quota novemila presenze a 24 ore dalla partita dei 120 anni dello Spezia Calcio. Questo il dato di venerdì sera che comprende anche 18 biglietti venduti a favore dei tifosi del Gubbio, avversaria di giornata degli aquilotti di Marco Turati, che saranno accomodati nel settore ospiti. Con l’augurio che anche la squadra in campo non interrompa la propria striscia positiva che dura da inizio campionato, sarà comunque una giornata di festa per il popolo bianco.

Cancelli aperti infatti già alle 18 per assistere alla cerimonia organizzata già prima che le squadre scendano in campo per il riscaldamento. Torneranno a toccare l’erba del Picco alcuni dei giocatori simboli degli ultimi decenni, poi musica dal vivo con gli artisti Braska, Malvax e Millelire. Gli ultras Curva Ferrovia faranno la loro parte con una coreografia. “Chi entrerà prima in Curva per assistere alla festa organizzata dallo Spezia Calcio per i suoi 120 anni, è pregato di non toccare e non spostare nulla di ciò che troverà sui seggiolini – raccomandano -. Durante la coreografia chiediamo a tutti di alzare esclusivamente il materiale coreografico presente sui seggiolini. In quel momento non dovranno essere alzate bandiere né due aste, così da permettere la perfetta riuscita della coreografia”.

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