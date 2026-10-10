Turati orgoglioso: “Una serata bellissima. Temevo questa partita ma i ragazzi sono stati fantastici”

“Una serata bellissima”. Sintetizza così Marco Turati la notte che ha portato all’ennesima vittoria dello Spezia, che spezza dopo un tempo il sogno del Gubbio del neo allenatore Piero Braglia. “Ho voluto richiamare la squadra sotto la curva perché era un momento da godersi, non capita spesso di fare una partenza così e di mettere tutto questo impegno. Era giusto ricevessero il giusto tributo da uno stadio straordinario che ci ha sempre supportato. Do grandissimo merito ai ragazzi, spero continuino così sapendo che da oggi in avanti sarà sempre più difficile. Dovremo essere bravi ma ho molta fiducia”, racconta in conferenza. “Per quanto vissuto dall’esterno la settimana è stata bellissima, con un sabato ancor più bello. Temevo questa partita perché il Gubbio ha calciatori che, se in condizioni giuste, possono fare molto male. Braglia è qui da una settimane e la mano si vede già, so cosa può dare in panchina. Sono molto contento per la partita e per quanto respirato in settimana. Nulla è scontato in quello che facciamo, perché ogni settimana vedo avversari che si impegnano e lottano, sputando l’anima in ogni contrasto. Per questo va dato merito ai ragazzi che hanno chiuso tutti i varchi. Avevo vissuto già partite così intense emotivamente, oggi l’emozione è stata grandissima”.

Uno Spezia maturo, che la indirizza nel primo tempo e la gestisce nella ripresa: “C’è sempre mancata un po’ la gestione dei singoli momenti della partita e penso che oggi abbiamo fatto bene. Forse nel secondo tempo abbiamo forzato un po’ meno la giocata troppo presto, perché c’erano varchi importanti per fare male. Dopo il primo quarto d’ora abbiamo forzato di più, rimanendo in partita, tenendo gli avversari lontano dalla nostra area e ci tengo a dirlo perché nel secondo tempo il Gubbio aveva Beretta e La Mantia, che hanno fatto la Serie A. Grande merito ai miei attaccanti e ai centrocampisti che hanno pressato forte in avanti per 96 minuti. Come detto, avevo timore perché sapevo che era una settimana particolare e ci tenevo tantissimo che la squadra approcciasse bene e sono stati magnifici in questo. Abbiamo segnato su uno schema da angolo che avevamo provato e che non sapevamo se poterlo fare, perché non conoscevamo come marcava il Gubbio. La squadra ha riconosciuto subito cosa fare, abbiamo segnato indirizzando il match e poi facendo il secondo sradicando la palla. Oggi tutti hanno fatto capire che hanno voglia di essere protagonisti e remare verso la stessa parte. Capomaggio in questo contesto può esaltarsi, avrebbe anche potuto segnare da fuori dopo che gli ho detto che al primo gol da fuori gli offrirò una cena”.

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