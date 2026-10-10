“Un calcio alla guerra – Kick war away”, l’evento a Bolzaneto. Salis: “Non abituiamoci all’ingiustizia”

Genova. Una giornata all’insegna della pace, del dialogo tra i popoli e dell’inclusione. Si è svolta oggi a Genova la terza edizione di “Un Calcio alla Guerra – Kick War Away”, manifestazione internazionale promossa dalla European Muslims League (EML) con l’Alto Patrocinio della World Organization of States – International Parliament for Safety and Peace (WOS-IPSP).

La giornata si è aperta al campo sportivo San Desiderio con il torneo internazionale di calcio, che ha coinvolto, tra gli altri, la Polizia Locale, la Squadra Internazionale dei Comuni e rappresentanze di diverse comunità. Nel pomeriggio la Marcia della Pace è partita da piazza Riccardo Rissotto, accompagnata dalla Banda di Bolzaneto, riunendo istituzioni, cittadini, famiglie, associazioni e comunità religiose in un percorso condiviso verso il Teatro Rina e Gilberto Govi.

Nel teatro di via Pasquale Pastorino si è svolta la cerimonia conclusiva, con artisti, musica, testimonianze e la consegna dei riconoscimenti “Costruttori di Pace 2026”. Tra gli ospiti internazionali, Mustafa Cerić, Gran Muftì emerito di Bosnia ed Erzegovina, e il reverendo canonico Marco Baragli, flautista di Re Carlo III.

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