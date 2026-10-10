Una visita con l’archeologo alla scoperta degli edifici pubblici per spettacolo dell’antica Luni

Il Museo nazionale e Parco archeologico di Luni propone per martedì 13 ottobre alle ore 16:00 la visita tematica con l’archeologo “Luna, che spettacolo! Gli edifici pubblici per spettacolo dell’antica Luni”. La visita guidata è compresa nel prezzo del biglietto (con esclusione dell’anfiteatro), ma è necessario prenotare telefonando allo 0187 66811 o inviando una mail a drm-lig.luni@cultura.gov.it, indicando anche un recapito telefonico. Qualora non fosse raggiunto il numero minimo di partecipanti, la visita sarà riprogrammata e gli eventuali prenotati saranno avvisati telefonicamente. Qua sotto la locandina:















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