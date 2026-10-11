A passeggio con Montale, dove il paesaggio diventa poesia: tre domeniche a Monterosso

E se per comprendere davvero una poesia fosse necessario camminare nei luoghi che l’hanno ispirata? A Monterosso, tra sentieri, vegetazione mediterranea, rocce e orizzonti marini, prende forma un viaggio alla scoperta di Eugenio Montale, uno dei più grandi protagonisti della letteratura italiana del Novecento. Si intitola “Le domeniche con Montale. L’uomo, il paesaggio, la poesia” il ciclo di tre passeggiate letterarie promosso dal Parco Letterario Eugenio Montale e delle Cinque Terre, in collaborazione con il Parco Nazionale delle Cinque Terre. Tre appuntamenti, in programma dal 18 ottobre al 13 dicembre prossimi, per riscoprire il legame profondo tra il poeta e il paesaggio ligure che ha accompagnato le sue estati giovanili e ispirato alcune delle sue pagine più celebri. Un percorso che intreccia letteratura e natura, lasciando che siano i luoghi stessi a suggerire nuove chiavi di lettura. Negli Ossi di seppia , infatti, il paesaggio non è soltanto uno sfondo: piante, animali, rocce, mare e luce diventano immagini capaci di dare voce a inquietudini, stati d’animo e interrogativi sull’esistenza.

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