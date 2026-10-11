Amt, bus troppo pieni e modifiche allo studio. Ma la rivoluzione della rete slitta al prossimo inverno

Genova. Corse più regolari di prima ma bus a volte strapieni, non solo sulle linee collinari ma anche su quelle principali. È la fotografia che emerge dalle segnalazioni del territorio genovese a quasi un mese dall’entrata in vigore dell’orario invernale di Amt, colpito da numerosi tagli in nome del risanamento aziendale.
Situazione che sarà oggetto di nuovi confronti coi Municipi a partire dalla prossima settimana, con l’obiettivo di apportare correttivi laddove possibile. Mentre la revisione totale della rete che la giunta Salis aveva preventivato per gennaio 2027, scongiurando nel frattempo ogni modifica ai percorsi, slitterà probabilmente al prossimo orario invernale.