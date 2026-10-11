Aquile quasi al completo: Cancellieri e Cannavò crescono, Bastoni aspetta

Spettatore interessato della domenica calcistica della serie C, con occhi soprattutto sulla partita che vedrà impegnato il Ravenna, lo Spezia si gode il riposo dopo la vittoria ottenuta in casa contro il Gubbio. Ancora un successo, l’ottavo in campionato, un altro clean sheet da mettere in bacheca, ancora un gol di bomber Mazzocchi e una gara dominata anche sotto il profilo del possesso, che sfiora il 63%. Ora le Aquile torneranno a lavorare martedì mattina sul terreno del “Comunale” di Follo per la ripresa settimanale praticamente con tutta la rosa a disposizione, eccezion fatta per Simone Bastoni: il capitano ne avrà per altre due settimane e sarà verosimilmente pronto all’uso per la fine di ottobre. Non dovrebbero esserci problemi invece per Bright e Capomaggio, usciti affaticati dalla gara di ieri sera: crampi per entrambi e ultimi minuti senza forzare proprio per evitare sorprese a risultato acquisito e a una settimana da una sfida fondamentale per il campionato dello Spezia.