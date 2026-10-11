Arriva il calendario 2027 della Croce Bianca di Savona, disegnato da un ventenne per ricordare i momenti più importanti del sodalizio

Savona. Da domani, lunedì 12 ottobre, saranno disponibili i calendari 2027 della Pubblica Assistenza Croce Bianca di Savona. Si tratta molto di più dell’arrivo di un semplice calendario, perché ogni anno rappresenta l’occasione di un incontro tra la città e una delle sue istituzioni più antiche e più care.

Per noi è anche il modo per trarre un bilancio con il presidente della “Bianca”, Nanni Carlevarino, e di esplorare lo stato (e le difficoltà) del mondo del volontariato, fino ad arrivare, grazie a questo punto di vista privilegiato, a gettare uno sguardo sulla società savonese.

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