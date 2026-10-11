Il progetto coinvolgerà due gruppi classe, frequentati da numerosi studenti stranieri, che parteciperanno alle attività durante l’orario scolastico, accompagnati dai docenti interessati. Settimana dopo settimana, i ragazzi saranno guidati da professioniste e volontari con competenze diverse: la musicoterapeuta Teresa Manna, la psicoterapeuta Giulia Lupi, la psicomotricista Anna Zahydee Barreto Sanchez e i volontari clown, formatori nell’ambito della comunicazione efficace, della terapia della risata, dello yoga della risata e della consapevolezza corporea. Un insieme di esperienze pensate per favorire la conoscenza reciproca, rafforzare le relazioni e offrire ai ragazzi strumenti per stare bene con sé stessi e con gli altri. Al termine del percorso semestrale, gli studenti avranno inoltre l’occasione di raccontare e condividere l’esperienza vissuta insieme. A inaugurare il progetto sarà un incontro rivolto ai volontari, ai docenti e ai genitori dei ragazzi coinvolti, condotto dalla psicoterapeuta e dedicato alle problematiche e ai bisogni degli adolescenti. “Ringraziamo la dirigente Sandra Fabiani del “Due giugno” che ci ha aperto le porte. Non si tratta di un progetto semplice, ma noi crediamo fermamente che possa servire”, afferma con gioia la presidente, mostrando il logo dell’iniziativa. Con “Azioniamoci”, l’associazione “Nasi Uniti” sceglie dunque di trasformare l’attenzione verso i più giovani in un impegno concreto, puntando sulla relazione, sull’inclusione e sulla possibilità di costruire insieme esperienze positive.
“Azioniamoci”, un progetto per promuovere il benessere e l’integrazione tra i giovani