“Azioniamoci”, un progetto per promuovere il benessere e l’integrazione tra i giovani

Prende il via il progetto “Azioniamoci”, ideato dall’associazione “Nasi Uniti” a favore della scuola secondaria di primo grado “Due giugno”, con il sostegno del Fondo di Beneficenza di Intesa Sanpaolo. Un percorso dedicato all’accoglienza, alla socializzazione e al benessere psicofisico degli adolescenti, con l’obiettivo di promuovere occasioni concrete di incontro e condivisione. “L’idea è nata – spiega la presidente Maria Letizia Lacagnina – a seguito di molte iniziative che negli ultimi cinque anni si sono svolte nel territorio, a cui abbiamo aderito, in cui ci si domandava cosa si potesse fare per i nostri giovani. Insieme ad altri abbiamo cominciato a focalizzare l’attenzione sui giovanissimi, sempre più convinti che servisse lavorare sulla socializzazione, sull’integrazione, su proposte concrete di un sano stare insieme per condividere, sognare e agire insieme. Poi è successo qualcosa che superava ogni più triste timore, la morte di Youssef, e su proposta di una volontaria che stava lavorando proprio al “Due giugno”, abbiamo deciso che forse era il caso di passare all’azione anche in autonomia. E così abbiamo creato “Azioniamoci”, un percorso all’insegna dell’accoglienza, della risata condivisa, del benessere psicofisico”.

Il progetto coinvolgerà due gruppi classe, frequentati da numerosi studenti stranieri, che parteciperanno alle attività durante l’orario scolastico, accompagnati dai docenti interessati. Settimana dopo settimana, i ragazzi saranno guidati da professioniste e volontari con competenze diverse: la musicoterapeuta Teresa Manna, la psicoterapeuta Giulia Lupi, la psicomotricista Anna Zahydee Barreto Sanchez e i volontari clown, formatori nell’ambito della comunicazione efficace, della terapia della risata, dello yoga della risata e della consapevolezza corporea. Un insieme di esperienze pensate per favorire la conoscenza reciproca, rafforzare le relazioni e offrire ai ragazzi strumenti per stare bene con sé stessi e con gli altri. Al termine del percorso semestrale, gli studenti avranno inoltre l’occasione di raccontare e condividere l’esperienza vissuta insieme. A inaugurare il progetto sarà un incontro rivolto ai volontari, ai docenti e ai genitori dei ragazzi coinvolti, condotto dalla psicoterapeuta e dedicato alle problematiche e ai bisogni degli adolescenti. “ Ringraziamo la dirigente Sandra Fabiani del “Due giugno” che ci ha aperto le porte. Non si tratta di un progetto semplice, ma noi crediamo fermamente che possa servire”, afferma con gioia la presidente, mostrando il logo dell’iniziativa. Con “Azioniamoci”, l’associazione “Nasi Uniti” sceglie dunque di trasformare l’attenzione verso i più giovani in un impegno concreto, puntando sulla relazione, sull’inclusione e sulla possibilità di costruire insieme esperienze positive.