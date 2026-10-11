Book Pride 2026, bilancio positivo per la fiera dell’editoria indipendente a Palazzo Ducale

Genova. Corridoi affollati, sale sold out e un pubblico partecipe dal primo all’ultimo incontro: si chiude oggi a Palazzo Ducale Book Pride Genova 2026, la fiera nazionale dell’editoria indipendente organizzata dal Salone Internazionale del Libro di Torino in collaborazione con Palazzo Ducale, il Comune di Genova e la Regione Liguria. Per tre giorni oltre cento marchi editoriali e 160 ospiti hanno dato vita a un luogo di incontro tra editori, autrici e autori, illustratrici e illustratori, giornalisti, studiose, studiosi e professionisti del libro. Con loro un pubblico curioso che ha seguito con costanza e interesse incontri, presentazioni e laboratori.

Genova non è stata soltanto la sede di questa edizione, ma una parte essenziale del suo racconto. La città è riaffiorata nella memoria del G8 del 2001, a venticinque anni da quei giorni, nelle storie del porto e delle sue lotte, nella sua tradizione letteraria e nelle trasformazioni che oggi ridisegnano quartieri, spazi e modi dell’abitare. Da qui lo sguardo si è allargato ai grandi temi della tre giorni: la narrativa italiana e internazionale, i femminismi, il lavoro, i conflitti e le trasformazioni del presente, nel segno del tema di quest’anno, “La speranza è la cosa con le piume”. Grande attenzione anche alle nuove generazioni con Book Young, che ha portato al Ducale prima le scuole e poi, nel fine settimana, bambine, bambini e famiglie.

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