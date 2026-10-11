Carcarese, il monito di Valmati: “Creiamo tanto, ma siamo poco concreti: così buttiamo via punti”

Carcare. La Carcarese non va oltre l’1-1 al “Corrent” contro l’Athletic Club Albaro. Dopo un primo tempo in cui i biancorossi creano diverse occasioni, sono gli ospiti a sbloccare il risultato al 44’ con Revello, servito da Gatto. Al 60’ Zunino firma il pareggio sugli sviluppi di un’azione di Sunday. La squadra di Enrico Valmati spinge alla ricerca del sorpasso, ma non riesce a completare la rimonta.

Per il tecnico, il problema resta soprattutto la poca concretezza negli ultimi metri: “Abbiamo fatto una grande prestazione sotto tutti i punti di vista, è un peccato non aver vinto. C’è delusione perché facciamo tanto, ma non riusciamo a concretizzare e a incidere come dovremmo. Se contiamo le azioni e le occasioni create, saremmo pari all’Albaro e questo non va bene, perché abbiamo fatto molto di più. Dobbiamo lavorarci per aumentare il numero di tiri in porta o verso lo specchio, perché più ne fai e più aumentano le possibilità di segnare. Stiamo disputando partite molto simili sotto questo aspetto: dobbiamo migliorare, perché sprecare tante occasioni significa lasciare per strada punti”.

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