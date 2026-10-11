Chiavari: vini, cultura e danze della Moldova in piazza dell’Orto

Da Olga Ciobanu, Presidente dell’Associazione Culturale “Floarea Soarelui”

Vini della Moldova, gastronomia, musica e danze popolari in Piazza Nostra Signora dell’Orto. Una lotteria benefica sosterrà il progetto per la costruzione di una casa per anziani a Ermoclia.

La Repubblica di Moldova incontra la Liguria attraverso il vino, la cultura e la solidarietà. Domenica 18 ottobre 2026, dalle ore 15:00 alle 19:00, Piazza Nostra Signora dell’Orto, davanti al Palazzo Comunale di Chiavari, ospiterà la prima edizione della Giornata del Vino Moldavo a Chiavari, organizzata dall’Associazione Culturale “Floarea Soarelui”, presieduta da Olga Ciobanu, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Chiavari.

L’iniziativa nasce per far conoscere la Repubblica di Moldova attraverso le sue produzioni vinicole, la gastronomia e le tradizioni popolari, valorizzandone il patrimonio culturale e l’offerta turistica e favorendo l’incontro tra la comunità moldava e il territorio ligure.

La manifestazione si inserisce nel progetto “Acasă trăiește în noi – Radici, tradizioni e persone di una bella comunità”, nell’ambito del programma Diaspora Engagement Hub del Biroul Relații cu Diaspora della Repubblica di Moldova.

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