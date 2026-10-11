Cinque Terre, la sfida di salvare i muretti a secco: a Riomaggiore la prima tavola rotonda tra artigiani della pietra e viticoltori

Un paesaggio che non è soltanto una meraviglia da ammirare, ma il risultato di secoli di lavoro, fatica e conoscenze tramandate di generazione in generazione. Oltre ogni retorica iconologia, i terrazzamenti sostenuti dai muretti a secco sono opera monumentale realizzata pietra dopo pietra, che ha permesso alla viticoltura di conquistare pendii ripidi e difficili, trasformando la montagna in un mosaico di vigneti e coltivi. Un patrimonio che oggi pone una domanda sempre più urgente: chi continuerà a prendersene cura? È da questa consapevolezza che nasce “Radici e Mestieri – Artigiani della pietra e custodi della terra”, l’iniziativa in programma domenica 25 ottobre 2026, dalle 14, al Castello di Riomaggiore. L’appuntamento, promosso nell’ambito delle attività di ITLA Italia APS, associazione impegnata nella tutela del paesaggio terrazzato, si propone di mettere in dialogo chi costruisce e ripara i muri in pietra a secco e chi, ogni giorno, coltiva la terra.

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