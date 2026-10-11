Columbus Day, a New York protagonisti gli studenti del liceo musicale Pertini

Genova. Musica e tradizioni liguri protagoniste a New York in occasione del Columbus Day 2026. Grazie anche al contributo di Regione Liguria, gli studenti del Liceo Pertini Vocal Ensemble di Genova partecipano alle celebrazioni dedicate a Cristoforo Colombo, portando nel cuore di Manhattan un repertorio che attraversa cinque secoli di storia musicale genovese e ligure.

“La grinta e il talento di questi ragazzi sono la migliore risposta alla cancel culture – afferma il presidente Marco Bucci -, che troppo spesso divide anziché unire nel nome della storia e che non ha risparmiato neppure una grande figura come quella di Cristoforo Colombo. La cultura e la musica costruiscono ponti, valorizzando le nostre radici. Complimenti a questi giovani che portano con orgoglio il nome di Genova e della Liguria nel mondo”.

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