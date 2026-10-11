Euroflora, la Galleria dei Ricordi conquista il pubblico aspettando l’edizione 2028

Genova. Tra foto, progetti, memorabilia e un’accurata selezione di pagine dedicate a Euroflora provenienti dall’Archivio curato dalla Fondazione Il Secolo XIX, sono stati numerosi i visitatori della “Galleria dei Ricordi” allestita nel Foyer della Sala Grecale del Centro Congressi dei Magazzini del Cotone al Porto Antico di Genova, in occasione del 60esimo anniversario di Euroflora.

Pubblico catturato dalle immagini storiche ma anche dalle foto provenienti dagli album di famiglia e inviate alla redazione del Secolo e proiettate in mostra, e dal video realizzato con il contributo di Rai Teche: spezzoni d’epoca e voci indimenticabili come quella di Alfredo Provenzali.

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