Ex Ilva, a Genova inizia la lotta decisiva. Lettera ufficiale di Salis: “Il fermo sarebbe un paradosso”

Genova. Inizia una nuova settimana di lotta per l’ex Ilva di Genova, forse la più importante di sempre dopo anni di crisi, con un allineamento totale tra lavoratori e istituzioni locali. Mai prima d’ora, infatti, era stata messa nero su bianco la data in cui gli impianti di Cornigliano si dovrebbero fermare: 15 novembre, secondo la comunicazione ufficiale di Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria. Uno stop “temporaneo”, sulla carta, come conseguenza del decreto della Corte d’appello di Milano che spegne definitivamente l’area a caldo di Taranto senza nemmeno attendere l’esito del ricorso in Cassazione.

Lunedì 12 ottobre alle 7.00 è convocata l’assemblea dei lavoratori davanti alla portineria della fabbrica di Cornigliano, in concomitanza dello sciopero di 24 ore proclamato dai sindacati per tutti gli stabilimenti ex Ilva. Le iniziative si decideranno in quella sede, ma appare scontato – visti gli annunci delle ultime ore – che la mobilitazione partirà subito e seguirà la falsariga delle “cinque giornate” del dicembre 2025, quando gli operai ottennero garanzie sulla continuità produttiva dopo aver messo in atto blocchi e cortei con momenti di tensione sotto la prefettura.

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