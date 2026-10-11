Furti in serie poi la fuga: a Manarola notte turbolenta. Nel mirino finiscono diversi esercizi

Il borgo è ancora immerso nel silenzio e nel buio della notte quando, poco prima delle 5 di questa mattina, si consuma una notte di furti. Nel mirino di ignoti sono finiti un tabacchino e un supermercato del paese, dai quali sarebbe stato sottratto, secondo una prima e sommaria ricostruzione, il fondo cassa. L’esatta entità del bottino resta tuttavia da quantificare e sarà definita in sede di denuncia. Sugli accaduti, avvenuti nelle principali strade del borgo delle Cinque Terre, stanno lavorando i carabinieri, intervenuti nell’immediatezza per effettuare gli accertamenti e raccogliere le prime informazioni: la ricostruzione della dinamica dei colpi è ancora in fase di verifica e non è escluso che gli episodi possano essere più numerosi. Sono infatti arrivate ulteriori segnalazioni relative ad altri esercizi commerciali, tra cui un bar e alcune attività di ristorazione, circostanze che dovranno essere confermate dagli approfondimenti investigativi.

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