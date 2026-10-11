Genoa, annunciati Modesto e Melissano: è ufficiale il restyling dell’area sportiva

Genova. È arrivata l’ufficialità: cambia volto l’area sportiva del Genoa. Il club rossoblù ha annunciato l’ingresso in società di Francois Modesto e Stefano Melissano.

Al dirigente francese, ex di Monza e Juventus, verrà affidata la gestione strategica e l’indirizzo dell’area tecnica del club. A Melissano, invece, la direzione sportiva della prima squadra, affiancando la struttura tecnica nella selezione e gestione delle risorse e nelle operazioni di calciomercato. Tutto questo nell’osservanza del percorso di sviluppo e valorizzazione della rosa.

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