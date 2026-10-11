Genova 28esima città del mondo per qualità della vita: la classifica di Oxford Economics

Genova è la 28esima città del mondo per qualità della vita secondo il Global Cities Index elaborato da Oxford Economics, una delle principali società indipendenti di consulenza e previsione economica a livello globale. Si tratta di un sistema che analizza ogni anno mille città in tutti i continenti secondo cinque parametri principali, tra cui figura proprio la qualità della vita: gli altri sono economia, capitale umano, ambiente e governance.

Gli indicatori che determinano la qualità della vita, secondo quanto dichiarato nel report, sono l’uguaglianza di reddito (secondo il coefficiente di Gini), il reddito pro capite, la quota di reddito destinata all’abitazione, l’aspettativa di vita alla nascita, il tasso di criminalità (omicidi ogni 100mila residenti) e il numero di luoghi ricreativi e culturali in rapporto alla popolazione. Il peso specifico delle cinque categorie è differente: l’economia conta per il 30%, capitale umano e qualità della vita il 25%, ambiente e governance il 10%.

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