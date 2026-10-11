In moto in solitaria da Pietra alla Scozia, il viaggio di Matteo Moschetti alla scoperta di se stesso: “Ho realizzato un sogno e provato vera libertà”

Pietra Ligure. Da Pietra Ligure all’estremità più settentrionale (o quasi) della Scozia, fronteggiando freddo e pioggia, dormendo dove capitava, mangiando ciò che era disponibile, ma vivendo emozioni uniche, di fronte a paesaggi e scorci indimenticabili. Tutto on his own, cioè per conto suo. Non è facile riassumere a parole il viaggio on the road che, qualche mese fa, ha portato il 32enne pietrese Matteo Moschetti a percorrere seimila chilometri in sella alla propria moto per un viaggio in solitaria tra le strade del paese più a nord del Regno Unito.

Tutto è iniziato a maggio, quando Matteo ha deciso di realizzare un sogno che aveva fin da ragazzino: “Qualche anno fa mi è capitato di vedere il film ‘Into the wild’, il cui protagonista parte per l’Alaska per un viaggio in solitaria. Ne sono rimasto folgorato e ho deciso che, prima o poi, ne avrei fatto uno anche io. Per diversi motivi personali, però, non ci sono mai state le condizioni per riuscirci. Almeno fino all’anno scorso. Quindi ho preso una moto adatta alle lunghe tratte e ho iniziato ad organizzare il viaggio”.

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