La delegazione ligure di Italia Viva a DinAmica Milano: “Rafforziamo la collaborazione tra territori”

Milano. Una delegazione ligure di Italia Viva, con la senatrice Raffaella Paita e una rappresentanza genovese composta dalla presidente città di Genova Arianna Viscogliosi, da Stefano Costa e Angelo Guidi, ha partecipato a DinAmica Milano, la festa metropolitana di Italia Viva, organizzata il 10 e 11 ottobre alla Casa di Quartiere Garibaldi-Strehler.

Due giornate di confronto politico e approfondimento su temi centrali per il futuro delle città e del Paese: sicurezza, sviluppo economico, politiche abitative, inclusione sociale, innovazione, diritti e politica internazionale.

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