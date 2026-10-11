Lavagnese, Scotto accende la polemica: “Persone come Feliciello non c’entrano niente con il calcio, ha detto cose vergognose”

Mister Andrea Scotto sembra aver digerito la sconfitta, meno il diverbio avuto con Modestino Feliciello (vice allenatore del Pietra) negli ultimi minuti del match. La Lavagnese esce sconfitta per 2-0 dalla sfida contro il Pietra Ligure ma nel post partita il tema è un altro, la polemica accesa dal tecnico bianconero. Oltre all’analisi della gara, Scotto ha infatti pronunciato parole al veleno verso Feliciello.

Commenta Scotto: “Eravamo partiti bene nei primi 4/5 minuti, avevamo il possesso palla. Poi abbiamo fatto un grosso errore sul gol subito, una squadra esperta come la nostra non può subire un’infilata del genere. Nel primo tempo abbiamo comunque avuto tre occasioni da gol. Poi nella ripresa non c’è stato neanche il tempo di rimetterci a fuoco che dopo un minuto hanno trovato un gol con un siluro all’incrocio. Devo fare i complimenti al Pietra perché alla fine l’hanno meritata, dopo il 2-0 sono ancora cresciuti”.

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