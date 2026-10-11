Lettere/ Festeggiati i 30 anni del Banco alimentare

Da Daniela Seminatore

Un cuore grande trent’anni: la Liguria ringrazia il Banco Alimentare

​Ieri, 10 ottobre, la comunità si è ritrovata a San Pietro di Novella per un momento di profonda gratitudine: festeggiare i trent’anni di attività del Banco Alimentare qui nel nostro Levante ligure.

​Trent’anni non sono solo una ricorrenza sul calendario, ma il racconto silenzioso e potente di una speranza che si rinnova ogni giorno. Dietro la forza di questa straordinaria macchina della solidarietà ci sono i volontari, pilastro e anima fondamentale dell’associazione. Senza le loro mani entusiaste, il loro tempo donato con gioia e il loro impegno incrollabile, nulla di tutto questo sarebbe possibile. Sono loro il motore umano che permette al Banco Alimentare di moltiplicare gli sforzi, organizzare la logistica e arrivare laddove c’è più bisogno.

​Intorno a questo faro si muove un extraordinario tessuto di cooperazione: una galassia di altre associazioni, realtà territoriali, imprese e istituzioni. Dai grandi magazzini di stoccaggio — veri e propri snodi di provvidenza — la generosità prende forma e viaggia verso gli empori della solidarietà, le mense cittadine e i centri d’ascolto.

​Grazie a questa sinergia quotidiana, migliaia di persone, famiglie in difficoltà e senza dimora trovano non solo un piatto caldo o una spesa garantita, ma prima di tutto dignità, ascolto e calore umano. In un momento storico in cui le difficoltà economiche rischiano di isolare chi soffre, questa rete dimostra che nessuno deve essere lasciato solo.

​Questa è la Liguria più bella: un territorio che sa unire le forze, rimboccarsi le maniche e trasformare lo spreco in risorsa e l’indifferenza in un abbraccio. Al Banco Alimentare, a tutti i suoi meravigliosi volontari e alle realtà che collaborano ogni giorno con loro va il nostro grazie più sincero per questi trent’anni di bene concreto.

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