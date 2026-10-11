Lumarzo: 17enne trovato esanime lungo la 225, non è in pericolo di vita

Non è in pericolo di vita il motociclista di 17 anni trovato questa mattina alle 6.06 , privo di sensi, lungo la provinciale della Fontanabuona, in prossimnità della galleria del Ferriere a Lumarzo. A soccorerlo col medico del 118, i militi della Croce Verde di Lumarzo che lo hanno trasportato in codice rosso al pronto soccorso del policlinico San Martino.

Il ragazzo ha riportato diversi traumi e dovrà sostenere un intervento chirurgico maxillo-facciale. Nell’incidente non sarebbero stati coinvolti altri veicoli; sulle cause indagano i carabinieri di Chiavari competenti per territorio. A far perdere il controllo della moto, potrebbe essere stato un animale selvatico. Sarà lo stesso ragazzo, appena si riprenderà, a spiegarlo.

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