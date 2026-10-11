Mioglia saluta don Paolo Parassole e dà il benvenuto al nuovo parroco don Enrico Ravera

Mioglia. Un pomeriggio di festa, emozione e gratitudine quello vissuto sabato 10 ottobre nella chiesa parrocchiale di Mioglia. Una celebrazione speciale che ha riunito la comunità attorno a importanti momenti di fede e a un significativo passaggio nella vita della parrocchia. A presiedere la funzione è stato il vescovo di Acqui Terme, monsignor Luigi Testore, che ha amministrato il sacramento della Cresima a cinque ragazzi, Beatrice, Leonardo, Luca, Veronica e Vittoria, e celebrato la Prima Comunione per Chiara e Dario.

La giornata è stata anche l’occasione per dare il benvenuto al nuovo parroco, don Enrico Ravera, e salutare don Paolo Parassole, che per trent’anni ha accompagnato la comunità di Mioglia nel suo cammino pastorale.

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