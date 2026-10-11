Moconesi e Lavagna: duplice soccorso dei vigili del fuoco

Una escursionista genovese di mezza età è scivolata, alle 14.30 circa, mentre percorreva un sentiero lungo le pendici del monte Caucaso, in Fontanabuona. Si è procurata una sospetta frattura ad una caviglia. In suo aiuto i vigili del fuoco di Chiavari che l’hanno barellata fino a Moconesi dove era in attesa un’ambulanza della Croce Rossa di Gattorna che l’ha trasportata al San Martino.

Nel frattempo un giovane si è disperso sul monte Capenardo (alle spalle di Lavagna) e in suo soccorso si sono recati i vigili del fuoco di Rapallo che l’hanno raggiunto; era in buone condizioni, soltanto disorientato.

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