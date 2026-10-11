Ora disponibile “A mano mia”, il singolo d’esordio del cantautore savonese Dobrè

Savona. E’ ora disponibile ed è trasmesso dalle radio dal 9 ottobre scorso “A mano mia”, il singolo d’esordio del cantautore savonese Dobrè. Si tratta di un brano che prova a osservare da vicino uno dei processi più misteriosi dell’esperienza artistica: la nascita di un’idea e il momento in cui una canzone prende forma.

Al centro del racconto compare una figura enigmatica, “la sagoma”, una presenza che emerge nei momenti più inattesi e che sembra impadronirsi della scrittura, lasciando in secondo piano la parte più razionale. Dobrè prova quindi a dare un volto all’ispirazione, a comprendere quel processo che spesso viene definito “stato di flow”, senza però riuscire a racchiuderlo in una definizione precisa. “La sagoma” arriva, lascia tracce e poi scompare, costringendo chi scrive a confrontarsi con ciò che resta: appunti, intuizioni e frammenti di senso da rimettere insieme.

» leggi tutto su www.ivg.it