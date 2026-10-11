Paolo Galazzo è il nuovo segretario provinciale di Sinistra Italiana

Paolo Galazzo, 64 anni, residente ad Arcola, è il nuovo segretario provinciale di Sinistra Italiana della Spezia. È stato eletto all’unanimità dall’Assemblea del partito, riunitasi al termine del congresso costitutivo della Federazione provinciale, che si è svolto ieri al Sunspace. Il congresso ha ringraziato inoltre il segretario uscente Nicola De Benedetto, chiamato ad altri importanti incarichi regionali e nazionali, per l’efficiente e puntuale lavoro svolto.

Al congresso hanno partecipato Carla Nattero, segretaria regionale di Sinistra Italiana, ed Enrico Panini, componente della Segreteria nazionale del partito e responsabile nazionale Enti locali. Presenti, oltre agli iscritti e alle iscritte, numerosi esponenti delle associazioni del territorio, del sindacato e delle forze politiche dell’area progressista che hanno portato il loro saluto in un clima generale di condivisione ed unità.

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