Pescara-Guidonia chiude la nona giornata, occhi dello Spezia puntati su Ravenna

Dopo i tre anticipi di ieri la nona giornata del Girone B della Serie C si concluderà questa sera con il posticipo fra Pescara e Guidonia. Ad aprire la domenica sarà invece Torres-Atalanta Under 23 in programma alle 12.30. Per lo Spezia capolista gli occhi saranno ovviamente puntati su Ravenna dove i padroni di casa ospiteranno il Campobasso ad una settimana dalla trasferta aquilotta proprio in casa dei giallorossi che oggi hanno l’occasione per scavalcare il Grosseto – vittorioso 3a2 a Pesaro – e riportarsi al secondo posto. Resta ancora da decidere invece la data del recupero di Pineto-Reggiana interrotta ieri per maltempo sul 2-0 per abruzzesi mentre Ostiamare e Pianese hanno chiuso sullo 0-0. Le altre partite di oggi: Sambenedettese-Latina, Forlì-Livorno, Perugia-Vado.

La classifica

Spezia 25, Grosseto 18, Ravenna 17, Reggiana Livorno 14, Perugia 13, Guidonia Campobasso Torres 12, Pescara 11, Forlì 10, Atalanta under 23 Ostiamare 9, Vado 8, Pineto Pianese Gubbio 7, Latina 6, Sambenedettese 5, Vis Pesaro 4.

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